16:12
+32
USD 68.60
EUR 81.77
RUB 1.19
Происшествия

В ГСИН рассказали, как осужденный за убийство член ОПГ оказался на свободе

Пресс-служба Государственной службы исполнения наказаний пояснила ИА «24kg», почему осужденный за убийство член ОПГ Рустам Абдукаримов, 1986 года рождения, по кличке Рой спустя четыре года оказался на свободе.

Напомним, в ночь с 30 на 31 августа отбывающий наказание в колонии-поселении № 42 в городе Ош Рой был задержан в собственной квартире. При обыске в его доме обнаружен заряженный пистолет Макарова со стертыми номерами.

По данным пресс-службы ГСИН, в 2013 году он был осужден Джалал-Абадским городским судом по статье 97 (убийство) УК КР на 13 лет. В 2014-м областной суд смягчил наказание Абдукаримову.

«Четыре года Абдукаримов отбывал наказание в колонии усиленного режима. 1 июня 2017 года был переведен в колонию-поселение. По закону, если осужденный отсидел одну треть срока, в зависимости от статьи он может быть переведен в колонию-поселение. В 2018 году его бы освободили условно-досрочно, срок наказания истек бы в 2020-м. Так как, не дождавшись истечения срока, он совершил еще одно преступление, ему придется отсидеть неотбытый срок», — рассказали в пресс-службе.
Ссылка:
просмотров: 380
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош задержан член ОПГ по кличке Рой
Дело об обезглавленном трупе. Невестка и ее сестра арестованы
В городе Ош задержали воевавшего в Сирии 20-летнего парня
Дело об обезглавленном трупе. Убила свекровь, чтобы сохранить мужа
В городе Ош нашли обезглавленное тело женщины
Семейная драма: в Джалал-Абадской области муж убил жену и потом повесился
За нарушения заключенных поместили в ШИЗО. Они пожаловались на жестокость
Кыргызстанца посадили в России на 18 лет за убийство
Замглаву «Хизб ут-Тахрир» в Кыргызстане осудили на 7 лет колонии-поселения
Заключенные ИК-8 заявили, что их избили и незаконно поместили в ШИЗО
Популярные новости
Подробности спецоперации по&nbsp;поимке террористов в&nbsp;Жайылском районе Кыргызстана Подробности спецоперации по поимке террористов в Жайылском районе Кыргызстана
В&nbsp;Жайылском районе Кыргызстана проходит спецоперация по&nbsp;ликвидации террористов В Жайылском районе Кыргызстана проходит спецоперация по ликвидации террористов
ДТП на&nbsp;объездной: генерал Абдыгул Чотбаев госпитализирован, еще двое погибли ДТП на объездной: генерал Абдыгул Чотбаев госпитализирован, еще двое погибли
В&nbsp;Бишкеке у&nbsp;полковника в&nbsp;отставке похитили несовершеннолетнюю родственницу В Бишкеке у полковника в отставке похитили несовершеннолетнюю родственницу
Бизнес
MegaCom открыл центры продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Джалал-Абаде и&nbsp;Узгене MegaCom открыл центры продаж и обслуживания в Джалал-Абаде и Узгене
&laquo;Переходи на&nbsp;О! СТУДЕНТ&raquo;&nbsp;&mdash; Новый специальный тариф только для студентов! «Переходи на О! СТУДЕНТ» — Новый специальный тариф только для студентов!
Бытовая техника LG&nbsp;Electronics на&nbsp;IFA 2017 Бытовая техника LG Electronics на IFA 2017
В&nbsp;Бишкеке состоялась акция &laquo;Найди отличия&raquo; В Бишкеке состоялась акция «Найди отличия»