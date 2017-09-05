В ГСИН рассказали, как осужденный за убийство член ОПГ оказался на свободе

Пресс-служба Государственной службы исполнения наказаний пояснила ИА «24kg», почему осужденный за убийство член ОПГ Рустам Абдукаримов, 1986 года рождения, по кличке Рой спустя четыре года оказался на свободе.

Напомним, в ночь с 30 на 31 августа отбывающий наказание в колонии-поселении № 42 в городе Ош Рой был задержан в собственной квартире. При обыске в его доме обнаружен заряженный пистолет Макарова со стертыми номерами.

По данным пресс-службы ГСИН, в 2013 году он был осужден Джалал-Абадским городским судом по статье 97 (убийство) УК КР на 13 лет. В 2014-м областной суд смягчил наказание Абдукаримову.

«Четыре года Абдукаримов отбывал наказание в колонии усиленного режима. 1 июня 2017 года был переведен в колонию-поселение. По закону, если осужденный отсидел одну треть срока, в зависимости от статьи он может быть переведен в колонию-поселение. В 2018 году его бы освободили условно-досрочно, срок наказания истек бы в 2020-м. Так как, не дождавшись истечения срока, он совершил еще одно преступление, ему придется отсидеть неотбытый срок», — рассказали в пресс-службе.