Работники ГП «Кыргызпочтасы» присвоили пособия ветеранов ВОВ. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры КР.

По ее данным, прокуратурой Первомайского района столицы совместно с Первомайским районным отделом Управления ГКНБ КР по Бишкеку на основании поступившей информации проведена проверка по факту злоупотребления должностным положением работников ГП «Кыргызпочтасы». В результате выявлены правонарушения при распределении и выплате ежегодных единовременных денежных пособий ко Дню празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В соответствии с указом президента КР и постановлениями правительства КР установлены ежегодные и ежемесячные денежные пособия и надбавки к пожизненным президентским пенсиям. Так, администрацией мэрии города Бишкека Первомайскому району выделены 1 миллион 48 тысяч 600 сомов. Деньги были перечислены на расчетный счет ГП «Кыргызпочтасы».

Предназначенные к выплате к 9 Мая пособия отдельных ветеранов ВОВ присвоили работники предприятия.

Ввследствие незаконных действий работников ГП «Кыргызпочтасы» государственному бюджету нанесен ущерб в размере 80 тысяч сомов.

По данному факту прокуратурой Первомайского района Бишкека возбуждено уголовное дело.

Дело передано в ГКНБ КР.