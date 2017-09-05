12:13
+32
USD 68.60
EUR 81.77
RUB 1.19
Происшествия

Работники ГП «Кыргызпочтасы» присвоили пособия ветеранов ВОВ

Работники ГП «Кыргызпочтасы» присвоили пособия ветеранов ВОВ. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры КР.

По ее данным, прокуратурой Первомайского района столицы совместно с Первомайским районным отделом Управления ГКНБ КР по Бишкеку на основании поступившей информации проведена проверка по факту злоупотребления должностным положением работников ГП «Кыргызпочтасы». В результате выявлены правонарушения при распределении и выплате ежегодных единовременных денежных пособий ко Дню празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В соответствии с указом президента КР и постановлениями правительства КР установлены ежегодные и ежемесячные денежные пособия и надбавки к пожизненным президентским пенсиям. Так, администрацией мэрии города Бишкека Первомайскому району выделены 1 миллион 48 тысяч 600 сомов. Деньги были перечислены на расчетный счет ГП «Кыргызпочтасы».

Предназначенные к выплате к 9 Мая пособия отдельных ветеранов ВОВ присвоили работники предприятия.

Ввследствие незаконных действий работников ГП «Кыргызпочтасы» государственному бюджету нанесен ущерб в размере 80 тысяч сомов.

По данному факту прокуратурой Первомайского района Бишкека возбуждено уголовное дело.

Дело передано в ГКНБ КР. 
Ссылка:
просмотров: 300
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке у полковника в отставке похитили несовершеннолетнюю родственницу
Задержан «гастролер» из Казахстана, причастный к квартирным кражам в Бишкеке
На ЭКСПО в Астане из корейского павильона украли планшеты
Начальник склада ГПС Кыргызстана присвоил 1,4 миллиона сомов, треть смог вернуть
В Чуйской области задержали двух домушников
В Бишкеке милиционеру пришлось стрелять, чтобы задержать злоумышленников
В США судят членов криминальной группировки — выходцев из стран бывшего СССР
Пресс-службу Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта обокрали
В Кыргызстане задержали группу квартирных воров
Кыргызстанец пытался ограбить в Москве соотечественницу
Популярные новости
Подробности спецоперации по&nbsp;поимке террористов в&nbsp;Жайылском районе Кыргызстана Подробности спецоперации по поимке террористов в Жайылском районе Кыргызстана
В&nbsp;Жайылском районе Кыргызстана проходит спецоперация по&nbsp;ликвидации террористов В Жайылском районе Кыргызстана проходит спецоперация по ликвидации террористов
ДТП на&nbsp;объездной: генерал Абдыгул Чотбаев госпитализирован, еще двое погибли ДТП на объездной: генерал Абдыгул Чотбаев госпитализирован, еще двое погибли
В&nbsp;Бишкеке у&nbsp;полковника в&nbsp;отставке похитили несовершеннолетнюю родственницу В Бишкеке у полковника в отставке похитили несовершеннолетнюю родственницу
Бизнес
&laquo;Переходи на&nbsp;О! СТУДЕНТ&raquo;&nbsp;&mdash; Новый специальный тариф только для студентов! «Переходи на О! СТУДЕНТ» — Новый специальный тариф только для студентов!
Бытовая техника LG&nbsp;Electronics на&nbsp;IFA 2017 Бытовая техника LG Electronics на IFA 2017
В&nbsp;Бишкеке состоялась акция &laquo;Найди отличия&raquo; В Бишкеке состоялась акция «Найди отличия»
Определен счастливый обладатель 3&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;MegaCom! Определен счастливый обладатель 3 миллионов сомов от MegaCom!