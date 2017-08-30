18-летний грабитель нанес восемь ножевых ранений пожилой женщине

В городе Сулюкте сотрудники милиции задержали местного жителя, причастного к разбою с проникновением в жилище. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, преступление совершено в ночь на 24 августа. Примерно в 1.30 в дом местной жительницы проник неизвестный мужчина с целью ограбления.

«Проснувшись от шума, 56-летняя женщина заметила перед собой незнакомца в маске и попыталась оказать сопротивление. Злоумышленник ударил ее электрошокером, а затем нанес ей восемь ножевых ранений. После забрал со стола примерно 18 тысяч сомов и скрылся. Уходя, он пригрозил расправой в случае обращения в милицию», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 168 (разбой) УК КР. Назначены необходимые экспертизы. Потерпевшая обратилась в больницу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемого. А 28 августа задержали жителя Сулюкты, 1999 года рождения, причастного к разбойному нападению. При обыске в его доме обнаружены маска и другие предметы. Он водворен в ИВС. Проводится расследование.