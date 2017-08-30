В городе Ош задержали воевавшего в Сирии 20-летнего парня

В городе Ош задержан 20-летний парень, воевавший в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

По ее данным, в августе 2016 года Жавохирбек К. уехал в Сирию через Российскую Федерацию. Там присоединился к международной террористической группе «Жамаат Таухид валь-Джихад», лидером которой является Абу Салах — С. Мухтаров. 20-летний парень под псевдонимом Мустафа выехал в зону боевых действий воевать против законной сирийской власти.

«13 июня 2017 года он вернулся в Кыргызстан через Стамбул. 26 августа был задержан. В тот же день по адресу, где проживал Жавохирбек, был произведен обыск. В его комнате нашли компьютер, с помощью которого он выходил на связь с террористической организацией, симкарту с турецким номером, 32 диска и флешкарту, содержащие материалы экстремистского характера. В бане за стиральной машиной обнаружен обрез ИЖ-58 20-го калибра, завернутый в красную тряпку», — сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

Изъятое передано на судебно-религиоведческую экспертизу. Задержанный водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье 242 (незаконное изготовление или ремонт оружия) УК КР. Следствие продолжается.