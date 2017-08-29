В Бишкеке у полковника в отставке похитили несовершеннолетнюю родственницу. Об этом сообщила пресс-служба акыйкатчи.
По ее информации, к омбудсмену Кубату Оторбаеву обратился ветеран ОВД КР, полковник милиции (в отставке) Б.Т.Орозбеков с просьбой оказать содействие в поиске и возвращении домой его родственницы Айгерим Балтабаевой, 2000 года рождения.
Как указано в обращении, 26 августа отец девушки Мухамед Балтабаев позвонил дочери, но ему ответили, что Айгерим увезли в Баткенскую область. На следующий день ее брату Ырысу Балтабаеву работники «Пекинской утки» сообщили, что «она уехала в Нарын с мужем».
Девушку похитили 26 августа из ресторана «Пекинская утка» на проспекте Чуй, 138, где она работала во время летних школьных каникул.
По факту пропажи сестры Ырыс Балтабаев 26 августа обратился с заявлением в УВД Первомайского района Бишкека.