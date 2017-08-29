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Происшествия

В Бишкеке у полковника в отставке похитили несовершеннолетнюю родственницу

В Бишкеке у полковника в отставке похитили несовершеннолетнюю родственницу. Об этом сообщила пресс-служба акыйкатчи.  

По ее информации, к омбудсмену Кубату Оторбаеву обратился ветеран ОВД КР, полковник милиции (в отставке) Б.Т.Орозбеков с просьбой оказать содействие в поиске и возвращении домой его родственницы Айгерим Балтабаевой, 2000 года рождения.

Девушку похитили 26 августа из ресторана «Пекинская утка» на проспекте Чуй, 138, где она работала во время летних школьных каникул.

Как указано в обращении, 26 августа отец девушки Мухамед Балтабаев позвонил дочери, но ему ответили, что Айгерим увезли в Баткенскую область. На следующий день ее брату Ырысу Балтабаеву работники «Пекинской утки» сообщили, что «она уехала в Нарын с мужем».  

По факту пропажи сестры Ырыс Балтабаев 26 августа обратился с заявлением в УВД Первомайского района Бишкека. 
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