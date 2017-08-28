В Бишкеке задержали еще двоих подозреваемых в нападении на сотрудников УПМ

В Бишкеке сотрудники милиции совместно с ГКНБ задержали у Дворца спорта двух мужчин. Предположительно они находились в машине, водитель которой угрожал сотрудникам УПМ гранатой и пистолетом. Информацию подвердили в ГУВД, отметив, что подробности будут позже.

Накануне в Бишкеке в районе центральной мечети задержали первого подозреваемого. Уточняется, что он является гражданином Казахстана.

В ночь на 24 августа возле железнодорожного переезда на улице Ауэзова сотрудники Патрульной милиции вынудили остановиться автомобиль Nissan Presage, водитель которого нарушил правила дорожного движения. При проверке документов пассажиры вдруг достали пистолет и предмет, похожий на гранату, и стали угрожать милиционерам. После они скрылись.

В городе объявили план «Перехват». В ходе оперативно-разыскных мероприятий Nissan, на котором передвигались подозреваемые, нашли в районе жилмассива «Кок-Джар».