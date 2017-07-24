В Чуйской области машина упала в реку. Шестилетнего мальчика унесло течением

В Чуйской области в зоне отдыха «Теплые ключи» автомобиль «Тойота Королла» с пассажирами упал в реку Аламедин. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

По их данным, в машине было пять человек: четверо взрослых и мальчик 2011 года рождения.

Отмечено, что взрослых доставили в больницу. Тело ребенка спасателям удалось найти спустя несколько часов.

Напомним, аналогичный случай произошел в Нарыне на прошлой неделе. Тогда из упавшей в реку Чон-Кажирты машины трое взрослых выбрались самостоятельно, четырехлетний ребенок утонул.