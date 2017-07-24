11:43
+34
USD 68.85
EUR 80.21
RUB 1.17
Происшествия

В Чуйской области машина упала в реку. Шестилетнего мальчика унесло течением

В Чуйской области в зоне отдыха «Теплые ключи» автомобиль «Тойота Королла» с пассажирами упал в реку Аламедин. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

По их данным, в машине было пять человек: четверо взрослых и мальчик 2011 года рождения.

Отмечено, что взрослых доставили в больницу. Тело ребенка спасателям удалось найти спустя несколько часов.

Напомним, аналогичный случай произошел в Нарыне на прошлой неделе. Тогда из упавшей в реку Чон-Кажирты машины трое взрослых выбрались самостоятельно, четырехлетний ребенок утонул.
Ссылка:
просмотров: 528
Версия для печати
Материалы по теме
В Санкт-Петербурге утонул гражданин Кыргызстана
В селе Октябрь утонула в реке девятилетняя девочка
На ГЭС-5 утонул молодой человек
В Алайском районе утонул пастух. К поискам тела привлекли спасателей и водолазов
Мужчину зарезали во время ссоры в Чуйской области
В Чуйской области произошло тройное ДТП. Есть жертвы
В Канте мужчина убил женщину и закопал у себя в огороде
В Чуйской области ссора супругов закончилась убийством
Пропавшая в Бишкеке 11-летняя девочка найдена мертвой
Спасатели продолжают поиски утонувших в Джалал-Абаде людей
Популярные новости
Пьяный помощник прокурора убил девушку в&nbsp;ДТП. В&nbsp;его авто нашли 25 уголовных дел Пьяный помощник прокурора убил девушку в ДТП. В его авто нашли 25 уголовных дел
Кадры разбитых машин после смертельного ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора Кадры разбитых машин после смертельного ДТП с пьяным помощником прокурора
ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора: у&nbsp;погибшей остался двухлетний ребенок ДТП с пьяным помощником прокурора: у погибшей остался двухлетний ребенок
С&nbsp;девятого этажа стройки в&nbsp;Бишкеке упали рабочие. Один погиб С девятого этажа стройки в Бишкеке упали рабочие. Один погиб
Бизнес
Уже завтра&nbsp;&mdash; Noize MC&nbsp;на&nbsp;O!PEN AIR 2017 Уже завтра — Noize MC на O!PEN AIR 2017
Путешествуйте по&nbsp;миру с&nbsp;роумингом от&nbsp;MegaCom Путешествуйте по миру с роумингом от MegaCom
Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; народный выбор! «Элдик Интернет» от MegaCom — народный выбор!