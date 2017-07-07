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Отец Шоноева заявил о причастности к убийству его сына высокопоставленных лиц

В убийстве полковника милиции Толкунбека Шоноева замешаны высокопоставленные чиновники. Об этом ИА «24.kg» заявил его отец Курманбек Шоноев.

Он обратился к президенту, премьер-министру и депутатам Жогорку Кенеша с просьбой раскрыть дело об убийстве его сына.

«Моего сына убили, чтобы закрыть другое дело, которое он расследовал. Здесь замешан не только криминал, но и высокопоставленные чиновники, в том числе из правоохранительных органов. Толкунбека предали его же коллеги, поэтому прошло четыре года, а преступление до сих пор не раскрыто», — заявил Курманбек Шоноев.

Напомним, 6 июля Кара-Суйский районный суд полностью оправдал Кадырбека Досонова по кличке Дженго, обвиняемого в убийстве полковника милиции Толкунбека Шоноева.

Судебные разбирательства длились два года. Согласно официальной информации МВД, Досонов является лидером ОПГ. Он будет выпущен на свободу через 10 дней.

Курманбек Шоноев подчеркнул, что не верит ни правоохранительным органам, ни судебной власти, поэтому не будет обжаловать это решение.

«На суде Кадырбека Досонова судью меняли три раза. Дело один раз отправили на доследование в ГКНБ. В итоге молодая девушка не признает ни доказательства, ни видеозаписи и выносит оправдательный приговор. Ведь на Кадырбека Досонова указал сам киллер. Теперь он (Кадырбек Досонов. — Прим. ИА «24.kg».) может доказать свою непричастность, если только найдет настоящего убийцу», — говорит Курманбек Шоноев.

Полковник милиции Толкунбек Шоноев был убит 11 января 2013 года. Преступник ожидал его у дома. Служебный автомобиль Шоноева расстреляли, когда он въезжал во двор. Он служил начальником отдела по борьбе с бандитизмом, заказными убийствами и вымогательствами ГУБОПиК МВД КР.
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