В Душанбе задержали фальшивомонетчика, который печатал деньги на принтере

В Таджикистане по подозрению в изготовлении 24 фальшивых купюр достоинством 100 сомони милиционеры задержали 21-летнего жителя Душанбе. Об этом сообщило агентство Asia-Plus.
По данным пресс-центра МВД Таджикистана, задержанный попытался ввести в оборот фальшивые купюры, которые изготовил с использованием специальной бумаги и принтера.
Наряду с фальшивыми купюрами у него обнаружили и изъяли три принтера,
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.