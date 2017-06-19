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Происшествия

В Душанбе задержали фальшивомонетчика, который печатал деньги на принтере

В Таджикистане по подозрению в изготовлении 24 фальшивых купюр достоинством 100 сомони милиционеры задержали 21-летнего жителя Душанбе. Об этом сообщило агентство Asia-Plus.

По данным пресс-центра МВД Таджикистана, задержанный попытался ввести в оборот фальшивые купюры, которые изготовил с использованием специальной бумаги и принтера.

Наряду с фальшивыми купюрами у него обнаружили и изъяли три принтера, 170 метров специальной бумаги.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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