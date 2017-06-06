Число погибших в результате теракта в Кабуле превысило 150 человек

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что число погибших в результате теракта, произошедшего в Кабуле на прошлой неделе, превысило 150 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Более 150 невинных сынов и дочерей погибли и более 300 раненых доставили в больницы с ожогами и ампутациями», — заявил Ашраф Гани на встрече с дипломатами в Кабуле.

«Мы были не единственной целью, все дипломатическое сообщество было целью данной атаки», — добавил президент Афганистана.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле утром 31 мая неподалеку от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».