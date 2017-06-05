Задержаны сотрудники ТСЖ за незаконное присвоение крупной суммы

В столице Кыргызстана за незаконное присвоение крупной суммы денег задержаны сотрудники товарищества собственников жилья. Об этом сообщила Государственная служба по борьбе с экономическими преступленями.

По ее данным, проверка ГСБЭП по заявлению жителей дома № 61 на улице Ибраимова выявила факты присвоения денег сотрудниками ТСЖ «Мента».

Как сообщается, согласно акту аудиторской проверки, сумма не оприходованных в кассе товарищества денег, поступивших от арендных платежей от ЗАО «Альфа Телеком», ОсОО «Сайма Телеком», ОсОО «Нур Телеком», составила 397 тысяч 500 сомов.

По факту 31 мая УГСБЭП Бишкека возбудило уголовное дело по статье 180 часть 2 пункт 2 (присвоение, растрата вверенного имущества в крупном размере) УК КР.

Ведется расследование.