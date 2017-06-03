Задержаны предприниматели за неуплату 50 миллионов сомов налогов

Задержаны предприниматели, сокрывшие налоги на 50 миллионов сомов. Об этом сообщила Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, установлено, что в июле 2016 года неизвестные лица от имени заявителя и без его ведома зарегистрировали восемь юридических лиц — «Норд торг строй», «Норд торг сервис курулуш», «Голд стар 888», «Текстиль пром», «Гвардиан», «Селинг гранд», «Морфилинг», «Феникс платинум» — и импортировали в Кыргызстан товары, не отчитываясь перед Налоговой службой. Государству причинен ущерб в 50 миллионов сомов.

Возбуждено уголовное дело по статьям 180 (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), 350 (использование заведомо подложного документа с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение) и 213 (уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов в особо крупном размере) УК КР.

Ведется расследование.