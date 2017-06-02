12:04
+28
USD 68.11
EUR 76.47
RUB 1.20
Происшествия

При нападении грабителя в Маниле погибли 36 человек
Фото Erik De Castro/Reuters. В курортном комплексе в результате нападения начался пожар

Жертвами стрельбы и пожара на территории курортного комплекса Resorts World Manila на Филиппинах стали 36 человек. Об этом сообщает Reuters.

По предварительным данным, большинство погибших отравились дымом. Сотрудники правопорядка заявили о ликвидации открывшего огонь мужчины. «Он мертв. Он убит нашими сотрудниками», — сказал руководитель местного отряда полиции Рональд дела Роса.

Он отметил, что мотивом нападавшего было ограбление и инцидент не связан с терроризмом. Правоохранители рассказали, что стрелок не целился в людей, и его целью могла быть кража фишек для казино.

Преступник оставил машину на втором этаже парковки, после чего вошел в казино и устроил беспорядочную стрельбу. Затем он начал обливать столы казино бензином и поджигать.

По другим данным источников Reuters, стрелок совершил самоубийство, и полицейские нашли его мертвым.

Ранее сообщалось, что ответственность за атаку на курортный комплекс взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ). Однако в филиппинской полиции информацию о причастности ИГ назвали пропагандой.
Ссылка:
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
В США один человек погиб и 25 пострадали из-за сильного торнадо
Найдено еще одно тело погибшего под оползнем в Узгенском районе
В Бишкеке задержали двоих грабителей, напавших на сотрудника HRW Стива Свердлова
Число жертв нападения талибов на базу в Афганистане увеличилось до 140
Талибы напали на афганскую военную базу и убили 70 человек
В Китае при обрушении многоэтажного дома погибли шесть человек
На объездной дороге произошло крупное ДТП, есть жертвы
В Колумбии более 100 детей погибли из-за схода селевого потока
Двое мужчин изнасиловали и ограбили уроженку Кыргызстана в центре Москвы
Число жертв теракта в метро Санкт-Петербурга достигло 14
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке вновь сбили пешехода на&nbsp;переходе В Бишкеке вновь сбили пешехода на переходе
В&nbsp;поселке Бостери сожгли коттедж Равшана Жээнбекова В поселке Бостери сожгли коттедж Равшана Жээнбекова
В&nbsp;Бишкеке ищут водителя, устроившего драку на&nbsp;дороге В Бишкеке ищут водителя, устроившего драку на дороге
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;автомашину упало дерево В Бишкеке на автомашину упало дерево
Бизнес
MegaCom запускает новые порталы для любителей спорта MegaCom запускает новые порталы для любителей спорта
&laquo;Кыргызтелеком&raquo;: Счастье детей в&nbsp;наших с&nbsp;вами руках «Кыргызтелеком»: Счастье детей в наших с вами руках
Омурбек Бабанов поздравил пациентов 3-й детской горбольницы с&nbsp;Днем защиты детей Омурбек Бабанов поздравил пациентов 3-й детской горбольницы с Днем защиты детей
Праздник детства от&nbsp;MegaCom Праздник детства от MegaCom