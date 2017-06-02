При нападении грабителя в Маниле погибли 36 человек

Жертвами стрельбы и пожара на территории курортного комплекса Resorts World Manila на Филиппинах стали 36 человек. Об этом сообщает Reuters.

По предварительным данным, большинство погибших отравились дымом. Сотрудники правопорядка заявили о ликвидации открывшего огонь мужчины. «Он мертв. Он убит нашими сотрудниками», — сказал руководитель местного отряда полиции Рональд дела Роса.

Он отметил, что мотивом нападавшего было ограбление и инцидент не связан с терроризмом. Правоохранители рассказали, что стрелок не целился в людей, и его целью могла быть кража фишек для казино.

Преступник оставил машину на втором этаже парковки, после чего вошел в казино и устроил беспорядочную стрельбу. Затем он начал обливать столы казино бензином и поджигать.

По другим данным источников Reuters, стрелок совершил самоубийство, и полицейские нашли его мертвым.

Ранее сообщалось, что ответственность за атаку на курортный комплекс взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ). Однако в филиппинской полиции информацию о причастности ИГ назвали пропагандой.