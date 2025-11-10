Мощный тайфун «Фунг-Вонг» обрушился на Филиппины: около миллиона эвакуированных

Мощный супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на Филиппины, сообщает Reuters.

По данным агентства, около 1 миллиона человек из разных регионов были вынуждены эвакуироваться в более безопасные места. Из-за стихийного бедствия отменены сотни авиарейсов, временно закрыты рабочие и образовательные учреждения, в ряде регионов отключено электричество.

При этом на Филиппинах продолжается ликвидация последствий предыдущего тайфуна «Кальмаэги», который унес жизни 224 человек.

Скорость ветра достигает 185 километров в час с порывами до 230 километров в час. Ураган сносит людей, висячие мосты, деревья и разрушает дома.

Местные жители экстренно покидают дома и перебираются на возвышенности. На юго-востоке острова Лусон — в Катандуанесе, Камаринес-Норте и Камаринес-Суре — пятый, самый высокий уровень штормового предупреждения. В Манильском мегаполисе и прилегающих районах — третий уровень.