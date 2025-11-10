08:59
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Происшествия

Мощный тайфун «Фунг-Вонг» обрушился на Филиппины: около миллиона эвакуированных

Мощный супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на Филиппины, сообщает Reuters.

По данным агентства, около 1 миллиона человек из разных регионов были вынуждены эвакуироваться в более безопасные места. Из-за стихийного бедствия отменены сотни авиарейсов, временно закрыты рабочие и образовательные учреждения, в ряде регионов отключено электричество.

При этом на Филиппинах продолжается ликвидация последствий предыдущего тайфуна «Кальмаэги», который унес жизни 224 человек.

Скорость ветра достигает 185 километров в час с порывами до 230 километров в час. Ураган сносит людей, висячие мосты, деревья и разрушает дома.

Местные жители экстренно покидают дома и перебираются на возвышенности. На юго-востоке острова Лусон — в Катандуанесе, Камаринес-Норте и Камаринес-Суре — пятый, самый высокий уровень штормового предупреждения. В Манильском мегаполисе и прилегающих районах — третий уровень.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/350236/
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Филиппинах: есть погибшие
Супертайфун на Тайване унес десятки жизней
В аэропорту Манилы по ордеру МУС арестован экс-президент Филиппин
Извержение вулкана Канлаон на Филиппинах: эвакуировано 87 тысяч человек
Вице-президент Филиппин призналась в заказе убийства президента страны
Кыргызстанка задержана на Филиппинах за предполагаемые связи с наркосиндикатом
Филиппины заключили контракт с Индией на поставку крылатых ракет BrahMos
В Бишкек из Кореи и Филиппин вернулись 58 граждан Кыргызстана
Президент Филиппин разрешил пристрелить его, если он станет диктатором
При нападении грабителя в Маниле погибли 36 человек
Популярные новости
Милиция Чуйской области ищет пострадавших от&nbsp;действий задержанного мужчины Милиция Чуйской области ищет пострадавших от действий задержанного мужчины
В&nbsp;Чуйской области возбуждено уголовное дело за&nbsp;разжигание межнациональной розни В Чуйской области возбуждено уголовное дело за разжигание межнациональной розни
Кандидат в&nbsp;депутаты&nbsp;ЖК пытался отрубить мужчине руку топором Кандидат в депутаты ЖК пытался отрубить мужчине руку топором
ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики
Бизнес
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в «Мой О!»
&laquo;Айыл Банк&raquo; подписал меморандумы с&nbsp;Citi Bank и&nbsp;Oppenheimer &amp;&nbsp;Co.&nbsp;на&nbsp;саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
10 ноября, понедельник
08:44
Электронную базу данных халал-продукции создает Министерство экономики Электронную базу данных халал-продукции создает Министе...
08:38
Мощный тайфун «Фунг-Вонг» обрушился на Филиппины: около миллиона эвакуированных
08:30
В Кыргызстане оборот розничной торговли вырос больше, чем в других странах СНГ
08:18
Выборы-2025. ЦИК опубликовала контрольный список избирателей
08:10
В Бишкеке сегодня временно перекрыт участок улицы Тоголока Молдо
9 ноября, воскресенье
23:02
Чемпионат мира по самбо. Кыргызстанец Даниэль Асеков завоевал золото
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 ноября: местами небольшой дождь
19:33
Гран-при фестиваля «Северный характер» взял фильм «Рай под ногами матерей»
19:00
Афиша Бишкека на неделю: кыргызское кино, выставки и этномюзикл