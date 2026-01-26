11:26
Происшествия

У берегов Филиппин затонул паром с 350 пассажирами, известно о 15 погибших

Грузопассажирский паром M/V Trisha Kerstin 3, следовавший из города Замбоанга на остров Холо, затонул у берегов Филиппин. По предварительным данным, причиной кораблекрушения стали технические неисправности судна. Об этом сообщает «Интерфакс».

Паром с более чем 350 людьми на борту затонул в ночь на понедельник недалеко от острова на юге Филиппин. Спасено по меньшей мере 316 пассажиров, 15 признаны погибшими, заявили официальные лица. Более 100 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Командир береговой охраны Ромель Дуа сообщил агентству, что точная причина инцидента пока не установлена, будет проведено расследование.

По его словам, береговая охрана проверила паром перед тем, как он покинул порт Замбоанга, никаких признаков перегрузки не было.
