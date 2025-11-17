В столице Филиппин тысячи людей вышли на протест против коррупции

В Маниле 17 ноября собралось более 200 тысяч человек, чтобы потребовать честного расследования коррупции в проектах против наводнений. Об этом сообщает Reuters.

Протесты начались 16 ноября и уже привлекли более 600 тысяч участников. Организатором выступила церковь, которая известна своими массовыми собраниями и поддержкой отдельных политических сил.

Протестующие, многие из которых были одеты в белое, держали плакаты с призывами к прозрачности и честности. Люди заявляют, что расследование коррупции в инфраструктурных проектах идет слишком медленно и не дает результатов. Некоторые участники даже поставили палатки, чтобы оставаться на месте до конца акции.

Многие недовольны тем, что, несмотря на явные нарушения, никто пока не понес наказания. Участники говорят, что доказательств достаточно, но власти тянут время.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос пообещал наказать виновных до Рождества. По данным проверок, в коррупцию могли быть вовлечены чиновники, бизнесмены и даже некоторые законодатели.

Филиппины сильно подвержены экстремальной погоде, включая наводнения и тайфуны: каждый год на страну обрушивается около 20 тропических циклонов, и в начале ноября ее снова накрыл мощный тайфун.