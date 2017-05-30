Сотрудники Минтранса КР за деньги пропускали большегрузы через КПП «Жаны-Арык»

Выявлен факт злоупотребления служебным положением сотрудников Минтранса на пропуске большегрузных авто через КПП «Жаны-Арык». Об этом сообщают в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями КР.

Отмечено, что сотрудники Министерства транспорта и коммуникаций за деньги пропускали через КПП тяжеловесные автотранспортные средства, превышающие максимально допустимую массу, проезд которых по дорогам в пределах республики запрещен.

«При контрольном взвешивании грузового автомобиля марки «Шахман», владельцем которого является гражданин Э. А., установлено превышение максимально допустимой нормы на 13,5 тысячи килограммов. В результате скрыт взнос в государственный бюджет Кыргызстана в 20 тысяч 200 сомов», — отмечают в ГСБЭП.

По результатам рассмотрения материалов действиям должностных лиц ПВК-16 Департамента Министерства транспорта и коммуникации КР дадут юридическую оценку.