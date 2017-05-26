19:31
+24
USD 67.95
EUR 76.39
RUB 1.21
Происшествия

В результате обстрела автобусов с христианами в Египте погибли 35 человек

Фото из Интернета. Среди погибших в результате атаки много детей

По меньшей мере 35 человек погибли и 30 получили ранения в результате обстрела двух перевозивших христианских паломников автобусов неподалеку от монастыря святого Самуила в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Египта, передает ТАСС.

Как отмечается, большинство погибших — дети. По данным представителей коптской церкви, в одном из автобусов находились около 40 маленьких египтян, во втором ехали взрослые.

Известно, что нападавшие обстреляли автобусы из двух внедорожников. Указывается, что в нападении участвовали не менее 10 боевиков, одетых в камуфляжную форму и маски. Полиция проводит операцию по их поимке, район инцидента оцеплен спецназом МВД.

За последние полгода в Египте произошли несколько крупных нападений, целью которых были местные христиане. Так, 9 апреля в христианских храмах в городах Танта и Александрия во время праздничных служб по случаю Вербного воскресенья совершены теракты, в результате которых погибли свыше 45 человек и более ста ранены. Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

В декабре мощный взрыв прогремел в церкви «Аль-Бутросия», расположенной на территории коптского соборного комплекса в каирском районе Аббасия. Жертвами теракта стали 27 человек, около 50 получили ранения. О причастности к вылазке также заявило ИГ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52851/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец пытался примкнуть к боевикам ИГ, его задержали в Турции
Взрыв на стадионе в Манчестере, где погибли 19 человек, мог произвести смертник
В Бишкеке автобус сбил пешехода
В Москве арестовали еще одного кыргызстанца, причастного к теракту в Петербурге
В центре Рима произошел двойной взрыв
На Сахалине кыргызстанец предложил посетителю бара отправиться в Сирию
Талибы напали на афганскую военную базу и убили 70 человек
ФСБ задержала Акрама Азимова, брата подозреваемого в организации теракта
Арестован лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади
Подозреваемого в организации теракта Акрама Азимова доставили в Москву на допрос
Популярные новости
В&nbsp;столичной школе &#8470;&nbsp;61&nbsp;снова скандал: учителя заподозрили в&nbsp;педофилии В столичной школе № 61 снова скандал: учителя заподозрили в педофилии
Гражданина Казахстана, сбившего школьника в&nbsp;Бишкеке, отпустили Гражданина Казахстана, сбившего школьника в Бишкеке, отпустили
Установили личность убитого на&nbsp;ГЭС-2 подростка Установили личность убитого на ГЭС-2 подростка
Гражданин России обманул бизнесменов Кыргызстана на&nbsp;150&nbsp;миллионов сомов Гражданин России обманул бизнесменов Кыргызстана на 150 миллионов сомов
Бизнес
Сотрудники ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; оказали помощь пострадавшим в&nbsp;селе Аюу Сотрудники ОАО «Кыргызтелеком» оказали помощь пострадавшим в селе Аюу
О! предложил выгодный тариф для регионов &laquo;Алга Интернет + O!TV&raquo; О! предложил выгодный тариф для регионов «Алга Интернет + O!TV»
&laquo;Мобильная библиотека&raquo; от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;лучший подарок книголюбам! «Мобильная библиотека» от О! — лучший подарок книголюбам!
Строительные и&nbsp;земляные работы без согласования с&nbsp;&laquo;Кыргызтелекомом&raquo; недопустимы Строительные и земляные работы без согласования с «Кыргызтелекомом» недопустимы