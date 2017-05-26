В результате обстрела автобусов с христианами в Египте погибли 35 человек

По меньшей мере 35 человек погибли и 30 получили ранения в результате обстрела двух перевозивших христианских паломников автобусов неподалеку от монастыря святого Самуила в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Египта, передает ТАСС.

Как отмечается, большинство погибших — дети. По данным представителей коптской церкви, в одном из автобусов находились около 40 маленьких египтян, во втором ехали взрослые.

Известно, что нападавшие обстреляли автобусы из двух внедорожников. Указывается, что в нападении участвовали не менее 10 боевиков, одетых в камуфляжную форму и маски. Полиция проводит операцию по их поимке, район инцидента оцеплен спецназом МВД.

За последние полгода в Египте произошли несколько крупных нападений, целью которых были местные христиане. Так, 9 апреля в христианских храмах в городах Танта и Александрия во время праздничных служб по случаю Вербного воскресенья совершены теракты, в результате которых погибли свыше 45 человек и более ста ранены. Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

В декабре мощный взрыв прогремел в церкви «Аль-Бутросия», расположенной на территории коптского соборного комплекса в каирском районе Аббасия. Жертвами теракта стали 27 человек, около 50 получили ранения. О причастности к вылазке также заявило ИГ.