Египет увеличил стоимость въездной визы до $45. Соответствующее решение принял президент страны.

Отмечается, что глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси утвердил внесение поправок в закон о взимании платы за услуги Министерства иностранных дел и поручил повысить сумму сборов за въезд в арабскую республику с $25 до $45.

Согласно документу, опубликованному в официальном журнале Египта, за каждый заверяемый МИД внутри страны документ теперь будет взиматься 50 египетских фунтов (около $1). За выдачу въездных или транзитных виз на пунктах въезда, а также за консульские действия в посольствах и консульствах за рубежом устанавливается дополнительный сбор, не превышающий $20 или эквивалент в другой валюте.

Указ вступил в силу 1 декабря.