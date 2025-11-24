На юге Турции прошла масштабная операция против ИГИЛ

На юге Турции проведена операция против ИГИЛ. Действия координировались Генеральной прокуратурой страны. Подозреваемых обвиняют в финансировании террористической организации, сообщает телеканал HaberGlobal.

Фото иллюстративное

В результате масштабного мероприятия, проведенного в Газиантепе, задержано 13 человек.

Отмечается, что управление по борьбе с террористической деятельностью Генерального командования жандармерии инициировало операцию против террористической группировки ИГИЛ. Жандармы выявили местонахождение подозреваемых, которые, согласно данным, оказывали финансовую поддержку ИГИЛ. В рамках операции проведены обыски на 12 различных объектах. В результате обысков задержали 13 лиц, подозреваемых в причастности к противоправной деятельности.