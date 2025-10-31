13:58
Общество

После 20 лет строительства в Египте откроется музей стоимостью $1 миллиард

В Каире рядом с пирамидами Гизы откроется огромный египетский музей стоимостью $1 миллиард. Об этом пишет The Guardian.

После более чем 20 лет ожидания в пригороде Каира в субботу откроют масштабный музей стоимостью $1 миллиард — грандиозный египетский музей, который считают крупнейшим археологическим центром в мире, посвященным одной цивилизации. Проект впервые представлен еще в 1992 году, однако реальные строительные работы начались лишь в 2005-м.

Отмечается, что площадь музея занимает 470 тысяч квадратных метров. А в его коллекции будет более 50 тысяч экспонатов, включая 83-тонную, 3200-летнюю статую Рамсеса II и древнюю 4500-летнюю лодку фараона Хуфу, которому приписывают строительство пирамид.

Музей включает 24 тысячи квадратных метров постоянных выставок, детский музей, конференц-залы, образовательные и коммерческие зоны, а также крупный центр консервации.

Генеральный директор музея Ахмед Гонейм отметил, что выставочные залы оснащены передовыми технологиями, включая смешанную реальность и мультимедийные презентации, которые соединяют наследие Египта с креативом XXI века.

«Мы говорим на языке поколения Z. Им не интересны старомодные таблички, они предпочитают технологии», — сообщил он.

Из-за конфликтов на Ближнем Востоке открытие много раз переносилось. В этот раз на церемонии ожидается участие мировых лидеров и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.
