Власть

Садыр Жапаров совершит первый в истории официальный визит в Египет

Президент Садыр Жапаров 4–5 ноября совершит первый в истории кыргызско-египетских отношений официальный визит в Арабскую Республику Египет по приглашению президента Абдель Фаттаха Ас-Сиси.

Как сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Сагынбек Абдумуталип, это также станет первым официальным визитом главы кыргызского государства на африканский континент за годы независимости страны.

По данным пресс-службы, в ходе визита запланированы переговоры на высшем уровне между Садыром Жапаровым и Абдель Фаттахом Ас-Сиси. Стороны обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки, а также обменяются мнениями по международным и региональным вопросам.

В рамках официального визита предусмотрено подписание ряда двусторонних документов в сферах экономики, сельского хозяйства, инвестиций, энергетики и здравоохранения, которые, как ожидается, создадут основу для дальнейшего развития кыргызско-египетских отношений.
