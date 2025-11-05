17:23
USD 87.45
EUR 100.69
RUB 1.08
Власть

Кыргызстан планирует открыть посольство в Египте. Итоги переговоров президентов

Президент Садыр Жапаров встретился сегодня с главой Египта Абделем Фаттах Ас-Сиси в формате тет-а-тет в Каире. 

Они отметили, что визит призван придать новый импульс развитию отношений между двумя странами и вывести сотрудничество на качественно новый уровень.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров и Абдель Фаттах Ас-Сиси провели переговоры в Каире
После личной беседы переговоры продолжились в расширенном составе правительственных делегаций.

Стороны обсудили политическое взаимодействие, торгово-экономическое сотрудничество, привлечение инвестиций, а также расширение гуманитарных и культурных обменов. Отмечены положительная динамика двусторонних контактов и готовность укреплять их далее.

Садыр Жапаров заявил, что впервые в истории независимого Кыргызстана совершается визит президента страны на африканский континент. Он подчеркнул значимую роль Египта в регионе и сообщил о решении открыть посольство КР в Каире.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров и Абдель Фаттах Ас-Сиси провели переговоры в Каире
Стороны договорились подписать ряд соглашений и создать межправительственную комиссию по сотрудничеству. Глава государства предложил провести ее первое заседание в Бишкеке, предложение поддержано египетской стороной.

Кыргызстан пригласил Абделя Фаттах Ас-Сиси посетить столицу с официальным визитом и принять участие в саммите ШОС в 2026 году и Всемирных играх кочевников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/349786/
просмотров: 414
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане ужесточили наказание за мошенничество
Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии
В Кыргызстане запретят рекламу услуг психологов без профильного образования
Нацбанк Кыргызстана не будет контролировать Государственный банк развития
Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон
Садыр Жапаров совершит первый в истории официальный визит в Египет
Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека
После 20 лет строительства в Египте откроется музей стоимостью $1 миллиард
Лучшие студенты вузов Кыргызстана получили президентские стипендии
ГКНБ получит право проводить экспертизы и расследования на договорной основе
Популярные новости
Создание &laquo;Берекет Банка&raquo; и&nbsp;участие в&nbsp;нем сына прокомментировал Садыр Жапаров Создание «Берекет Банка» и участие в нем сына прокомментировал Садыр Жапаров
Президент Садыр Жапаров и&nbsp;глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека
Он&nbsp;и&nbsp;пахарь, он&nbsp;и&nbsp;жнец. Мэр Оша занялся посевом озимой пшеницы Он и пахарь, он и жнец. Мэр Оша занялся посевом озимой пшеницы
Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии
Бизнес
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
В&nbsp;Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности
MBANK предлагает 15&nbsp;процентов годовых по&nbsp;депозиту на&nbsp;девять месяцев MBANK предлагает 15 процентов годовых по депозиту на девять месяцев
Выгодный тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Выгодный тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
5 ноября, среда
17:19
Поколение Z оказалось самым несчастным за всю историю наблюдений — исследование Поколение Z оказалось самым несчастным за всю историю н...
17:13
ЦИК оштрафовала гражданина за преждевременную агитацию за кандидата в депутаты
17:09
Министр энергетики поручил обеспечить круглосуточную доставку угля населению
16:36
ЦИК отказала в регистрации еще трем кандидатам в депутаты
16:30
Отключают ли у вас электричество и как часто? Опрос читателей