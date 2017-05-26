В Кыргызстан везли контрабандный сок, таможенники его задержали

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой таможни «Баткен» задержали партию натуральных соков. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы КР.

Отмечается, что в ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров и транспортных средств в селе Кара-Бак Баткенской области остановлена грузовая автомашина «Даймлер-Бенц 711», следовавшая из таджикского села «Совхоз» в обход таможенного контроля.

При досмотре в грузовом отсеке обнаружен натуральный сок «Свежесть лета АВС» в количестве 4 тысячи 560 литров . На момент проверки отсутствовали какие-либо товаросопроводительные документы.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Возмещен ущерб в 33 тысячи 897,43 сома.