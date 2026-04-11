Магазины заставят разделять соки и нектары. Проект вынесли на обсуждение

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в правила торговли на территории Кыргызстана.

Документ предлагает обязать магазины четко разделять натуральные соки и сокосодержащие напитки. Продукция должна размещаться на отдельных полках или в разных зонах с визуальным разграничением, чтобы покупатели не путали категории товаров.

Кроме того, торговые точки будут обязаны размещать достоверную и читаемую информацию о составе продукции, включая указание доли сока в напитках.

Отдельные требования вводятся и для органической продукции. В зависимости от площади магазина должны появиться специальные полки, стеллажи и обозначения «Органическая продукция» или Organic.

Как отмечается в справке-обосновании, нововведения направлены на защиту прав потребителей и повышение информированности о составе продуктов. Также власти рассчитывают таким образом поддержать отечественных производителей натуральных соков, доля которых сейчас уступает более дешевым нектарным напиткам.

В Кыргызстане действует более 200 крупных торговых сетей, а рынок соковой продукции остается зависимым от импорта, который значительно превышает экспорт.

Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 мая 2026 года после официального опубликования.