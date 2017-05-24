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Происшествия

В Индонезии двух геев публично выпороли в центре города

Фото JUNAIDI. Мужчины получили по 85 ударов розгами

В индонезийской провинции Ачех двоих мужчин, уличенных в гомосексуальных отношениях, публично выпороли: каждому из них назначили 85 ударов розгами. Об этом сообщила ВВС.

Как отмечается, имена наказанных не называются. Известно, что одному из них 20 лет, а второму — 23. Их задержали после того, как представители полиции нравов, вошедшие в чужой дом без разрешения, обнаружили их вместе в постели.

Гомосексуализм не считается незаконным во всей Индонезии, кроме провинции Ачех, живущей по исламским законам. Для провинции это первый случай публичной порки за гомосексуальную связь.

Порка состоялась в административном центре провинции — городе Банда-Ачехе, на площади возле одной из мечетей.

Фото JUNAIDI. Наблюдать за поркой в столице исламской провинции пришло много зрителей

«Пусть это будет уроком для вас!» — выкрикнул один из наблюдавших за поркой. Некоторые требовали бить сильнее.

Перед началом порки один из смотрителей призвал толпу не нападать на провинившихся, сказав, что они тоже люди.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52547/
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