Непристойный контент. Индонезия заблокировала чат-бот Grok

Индонезия временно заблокировала в соцсети X чат-бот Grok Илона Маска из-за опасений, что с его помощью может распространяться порнографический контент, созданный с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg.

Министр связи и цифровых технологий Индонезии Меутья Хафид в своем заявлении подчеркнула, что правительство рассматривает создание дипфейков сексуального характера без согласия как серьезное нарушение прав человека, достоинства и безопасности граждан в цифровом пространстве. Ведомство также вызвало представителей X для обсуждения этого вопроса.

До этого правительства и регулирующие органы Европы и Азии осудили распространение контента сексуального характера в приложении, а некоторые государства начали его расследование. Согласно данным портала New Straits Times, Индонезия стала первой страной, полностью запретившей доступ к Grok.

Ранее сообщалось, что модель ИИ Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера и размещала его на своей странице в соцсети X в ответ на запросы пользователей.
