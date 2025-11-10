21:14
Общество

Присвоение звания героя бывшему лидеру Индонезии вызвало недовольство народа

Фото из интернета

Бывшему лидеру Индонезии Сухарто посмертно присвоили звание национального героя, несмотря на протесты местных жителей. Об этом пишет BBC.

Церемония прошла в Джакарте под руководством президента Прабово Субианто, который раньше был зятем Сухарто. Его семья получила награду от имени покойного лидера.

Прабово Сухарто правил страной с 1965 по 1998 год. При нем экономика быстро развивалась, но тысячи людей были убиты или пропали без вести. Его называют «отцом развития», но также обвиняют в коррупции и жестокости.

Решение сделать его героем вызвало недовольство. Правозащитники назвали это попыткой «отбелить историю». В Джакарте прошли протесты, а петицию против награды подписали тысячи человек.

Для одних Сухарто — символ роста и стабильности, для других — диктатор, оставивший след страха. Споры о его роли в истории Индонезии продолжаются и сегодня.

Ранее в Индонезии уже происходили митинги против власти и коррупции. В Джакарте 25 августа тысячи людей вышли к парламенту из‑за жилищных пособий депутатам, которые почти в 10 раз превышали минимальную зарплату — 50 миллионов рупий ($3 тысячи).

Протестующие поджигали государственные и полицейские здания, ломали инфраструктуру и оставляли антиполицейские лозунги. После протестов президент Прабово Субианто отменил надбавки парламентариям и зарубежные командировки чиновникам, которые и вызывали недовольство народа.
