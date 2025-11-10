Присвоение звания героя бывшему лидеру Индонезии вызвало недовольство народа

Бывшему лидеру Индонезии Сухарто посмертно присвоили звание национального героя, несмотря на протесты местных жителей. Об этом пишет BBC.

Церемония прошла в Джакарте под руководством президента Прабово Субианто, который раньше был зятем Сухарто. Его семья получила награду от имени покойного лидера.

Прабово Сухарто правил страной с 1965 по 1998 год. При нем экономика быстро развивалась, но тысячи людей были убиты или пропали без вести. Его называют «отцом развития», но также обвиняют в коррупции и жестокости.

Решение сделать его героем вызвало недовольство. Правозащитники назвали это попыткой «отбелить историю». В Джакарте прошли протесты, а петицию против награды подписали тысячи человек.

Для одних Сухарто — символ роста и стабильности, для других — диктатор, оставивший след страха. Споры о его роли в истории Индонезии продолжаются и сегодня.

Ранее в Индонезии уже происходили митинги против власти и коррупции. В Джакарте 25 августа тысячи людей вышли к парламенту из‑за жилищных пособий депутатам, которые почти в 10 раз превышали минимальную зарплату — 50 миллионов рупий ($3 тысячи).

Протестующие поджигали государственные и полицейские здания, ломали инфраструктуру и оставляли антиполицейские лозунги. После протестов президент Прабово Субианто отменил надбавки парламентариям и зарубежные командировки чиновникам, которые и вызывали недовольство народа.