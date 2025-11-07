17:19
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Происшествия

В школьной мечети Индонезии прогремел взрыв: десятки пострадавших

54 человека получили ранения в результате взрыва в индонезийской школьной мечети во время пятничной молитвы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Reuters
Фото Reuters

Отмечается, что вооруженные полицейские охраняют территорию после взрыва в школьном комплексе в Джакарте.

Полиция выясняет причину взрыва на строительной площадке в Келапа-Гадинг, сообщил начальник городской полиции Асеп Эди Сухери.

По его словам, в больницы доставлены 54 человека. Он добавил, что травмы как легкие, так и серьезные, в том числе ожоги.

Новостные каналы KompasTV и MetroTV показали кадры, на которых видно, как полиция оцепила школу, а рядом стоят машины скорой помощи. На снимках мечети не видно значительных повреждений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/350101/
просмотров: 374
Версия для печати
Материалы по теме
Взорвалась цементная цистерна. В Новопокровке погибло два человека
В США на заводе в штате Теннесси произошел мощный взрыв
В Индонезии рухнула школа-интернат: число погибших выросло до 54 человек
В Мехико взорвалась автоцистерна с газом, есть жертвы
На заводе по производству моторных масел в США произошел мощный взрыв
Чтоб я так жил! В Индонезии кот президента получил персональную охрану
Взрыв произошел на автозаправочной станции в Риме. Пострадали более 20 человек
У берегов Ливии на борту танкера с казахстанской нефтью произошел взрыв
В Северном Казахстане прогремел взрыв, пострадали работники и спасатели
В Техасе ракета Starship взорвалась во время испытаний
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержан дроппер В Чуйской области задержан дроппер
На&nbsp;объездной дороге в&nbsp;яму, не&nbsp;огражденную лентами, упала машина На объездной дороге в яму, не огражденную лентами, упала машина
Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и&nbsp;милиционера Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и милиционера
Водителя с&nbsp;крупной партией наркотиков задержали в&nbsp;селе Сосновка Чуйской области Водителя с крупной партией наркотиков задержали в селе Сосновка Чуйской области
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подписал меморандумы с&nbsp;Citi Bank и&nbsp;Oppenheimer &amp;&nbsp;Co.&nbsp;на&nbsp;саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
О! удвоил гигабайты и&nbsp;минуты&nbsp;&mdash; тарифы &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; стали еще выгоднее О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
Unlock the Touch of&nbsp;All-in-One. Второе путешествие во&nbsp;Вьетнам с&nbsp;RCA Living Unlock the Touch of All-in-One. Второе путешествие во Вьетнам с RCA Living
7 ноября, пятница
17:16
«Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenhei...
17:14
Вернувшимся из-за границы россиянам хотят на сутки блокировать сим-карты
17:03
Врач-кыргызстанец погиб в ДТП, произошедшем в Тюмени
16:59
Бэкстейдж из Вашингтона: как прошел саммит С5+1 с участием Садыра Жапарова
16:53
В Кыргызстане более 84 тысяч человек страдают сахарным диабетом