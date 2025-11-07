В школьной мечети Индонезии прогремел взрыв: десятки пострадавших

54 человека получили ранения в результате взрыва в индонезийской школьной мечети во время пятничной молитвы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фото Reuters

Отмечается, что вооруженные полицейские охраняют территорию после взрыва в школьном комплексе в Джакарте.

Полиция выясняет причину взрыва на строительной площадке в Келапа-Гадинг, сообщил начальник городской полиции Асеп Эди Сухери.

По его словам, в больницы доставлены 54 человека. Он добавил, что травмы как легкие, так и серьезные, в том числе ожоги.

Новостные каналы KompasTV и MetroTV показали кадры, на которых видно, как полиция оцепила школу, а рядом стоят машины скорой помощи. На снимках мечети не видно значительных повреждений.