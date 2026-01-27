Индонезия предоставит иностранцам право пожизненного проживания: условия

Индонезия на фоне усиливающейся утечки мозгов официально запустила программу «Глобальное гражданство», которая предоставляет иностранцам с семейными связями пожизненное право на проживание. Об этом сообщает Nikkei.

«Есть надежда, что индонезийская диаспора... сможет внести свой вклад в развитие [страны]», — заявил министр иммиграции и исправительных учреждений Агус Андрианто.

По его словам, Индонезия признает только одно гражданство, но некоторые люди хотят проживать в государстве в течение длительного периода.

Министерство иммиграции впервые представило программу «Глобальное гражданство Индонезии» (GCI) в ноябре. Подать заявку могут владельцы иностранных паспортов, ранее являвшиеся гражданами страны, а также их дети и внуки.

Заявители должны предоставить подтверждение годового дохода в размере не менее $15 тысяч или ежемесячного в $1 тысячу 500, а также так называемую «иммиграционную гарантию». Для нанятых специалистов достаточно приглашения в качестве гарантии. Другие кандидаты должны обязаться инвестировать не менее $5 тысяч в индонезийские ценные бумаги, открыть вклады в местных банках или приобрести недвижимость минимальной стоимостью $1 миллион.

Иностранцам запрещено покупать землю и дома в Индонезии, но они могут владеть недвижимостью на основании договоров аренды, поясняется в публикации.