21:58
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

В Индонезии запретили секс вне брака, в том числе для туристов на Бали

Фото из интернета. Запрет на секс вне брака вступил в силу в Индонезии

С 2 января 2026 года в Индонезии начал действовать новый Уголовный кодекс, предусматривающий уголовную ответственность за секс вне брака и сожительство без официальной регистрации. Норма распространяется как на граждан страны, так и на иностранных граждан, включая туристов, отдыхающих на острове Бали. Об этом пишут зарубежные СМИ. 

Согласно закону, инициировать разбирательство могут не все: с заявлением вправе обратиться только супруг или супруга, родители либо дети предполагаемого нарушителя. Самостоятельно полиция возбуждать такие дела не может. 

В случае доказательства измены обвиняемому может грозить наказание вплоть до одного года лишения свободы.

Новый Уголовный кодекс был утвержден в декабре 2022 года и вступил в силу после переходного периода. Документ заменил нормы, действовавшие еще со времен голландского колониального правления.

Власти Индонезии называют новый кодекс частью отказа от колониального законодательства и подчеркивают: нормы не направлены на массовые проверки туристов. В то же время правозащитники выражают обеспокоенность возможным ограничением личных свобод и рисками для туристической отрасли.

Помимо запрета на внебрачные отношения, кодекс вводит уголовную ответственность за богохульство и вероотступничество.

Индонезия — одно из самых популярных направлений для отдыха в Юго-Восточной Азии. Власти страны ранее заявляли, что не заинтересованы в подрыве туристического имиджа Бали и других курортных регионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356956/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
Высшим советом ЕАЭС утверждена Концепция развития туризма
Число жертв наводнений на Суматре в Индонезии превысило тысячу человек
В Кыргызстане презентовали туристический портал Nomad.kg
Кыргызстан получил престижную награду Russian Traveler Awards в Москве
В Каркыре началось строительство нового туристического центра
Минпросвещения КР расширяет партнерство с Австрией в области туризма
Кыргызстан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере туризма
«Две доски с крышей»: отсутствие нормальных туалетов в КР отпугивает туристов
В Кыргызстане делают упор на развитие круглогодичного туризма
Популярные новости
С&nbsp;острова Сахалин выдворили более 160&nbsp;мигрантов, в&nbsp;том числе из&nbsp;Кыргызстана С острова Сахалин выдворили более 160 мигрантов, в том числе из Кыргызстана
Каждый пятый кыргызстанец готовится к&nbsp;Новому году без походов по&nbsp;магазинам Каждый пятый кыргызстанец готовится к Новому году без походов по магазинам
Судья ВС&nbsp;КР&nbsp;о&nbsp;новшествах трудового права и&nbsp;о&nbsp;том, как это отразится на&nbsp;людях Судья ВС КР о новшествах трудового права и о том, как это отразится на людях
Какими в&nbsp;Бишкеке будут первые дни 2026&nbsp;года. Прогноз погоды на&nbsp;1-4 января Какими в Бишкеке будут первые дни 2026 года. Прогноз погоды на 1-4 января
Бизнес
Во&nbsp;избежание инфляции и&nbsp;сохранения ценности: что делать инвесторам в&nbsp;Бишкеке? Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
2 января, пятница
21:44
В Бишкеке произошел крупный пожар в общежитии В Бишкеке произошел крупный пожар в общежитии
21:30
В Индонезии запретили секс вне брака, в том числе для туристов на Бали
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 января: ночью будет морозно
20:52
В Ыссык-Атинском районе милиция выясняет обстоятельства драки между сельчанами
20:44
Олимпийская сборная КР прибыла в Джидду: с кем и когда сыграют на Кубке Азии