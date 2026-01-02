В Индонезии запретили секс вне брака, в том числе для туристов на Бали

Фото из интернета. Запрет на секс вне брака вступил в силу в Индонезии

С 2 января 2026 года в Индонезии начал действовать новый Уголовный кодекс, предусматривающий уголовную ответственность за секс вне брака и сожительство без официальной регистрации. Норма распространяется как на граждан страны, так и на иностранных граждан, включая туристов, отдыхающих на острове Бали. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Согласно закону, инициировать разбирательство могут не все: с заявлением вправе обратиться только супруг или супруга, родители либо дети предполагаемого нарушителя. Самостоятельно полиция возбуждать такие дела не может.

В случае доказательства измены обвиняемому может грозить наказание вплоть до одного года лишения свободы.

Новый Уголовный кодекс был утвержден в декабре 2022 года и вступил в силу после переходного периода. Документ заменил нормы, действовавшие еще со времен голландского колониального правления.

Власти Индонезии называют новый кодекс частью отказа от колониального законодательства и подчеркивают: нормы не направлены на массовые проверки туристов. В то же время правозащитники выражают обеспокоенность возможным ограничением личных свобод и рисками для туристической отрасли.

Помимо запрета на внебрачные отношения, кодекс вводит уголовную ответственность за богохульство и вероотступничество.

Индонезия — одно из самых популярных направлений для отдыха в Юго-Восточной Азии. Власти страны ранее заявляли, что не заинтересованы в подрыве туристического имиджа Бали и других курортных регионов.