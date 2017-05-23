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Происшествия

Трех граждан Кыргызстана депортировали из России

Из России депортировали 26 иностранных граждан, включая трех кыргызстанцев. Об этом сообщило управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области РФ.

В числе лиц, подвергнутых административному выдворению, по два гражданина Украины и Таджикистана, три гражданина Кыргызстана, четыре гражданина Азербайджана, 14 граждан Узбекистана и гражданин Кубы.

Они нарушили режим временного пребывания на территории России. С начала года судебные приставы в принудительном порядке выдворили из Свердловской области 532 иностранца.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52369/
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