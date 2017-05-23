11:25
+27
USD 67.92
EUR 75.84
RUB 1.20
Происшествия

Семья из пяти человек отравилась на юге Кыргызстана

Накануне, 22 мая, в инфекционное отделение Кадамджайской территориальной больницы госпитализированы с пищевым отравлением члены одной семьи. Это пять человек (отец, мать и трое детей). Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

Эпидрасследованием установлено, что утром 21 мая житель села Охна Кадамджайского района был на тое, откуда принес домой вареное мясо, которое хранилось в полиэтиленовом пакете. Мясо съели на ужин. 22 мая около 6.00 у всех членов семьи появились боли в животе и рвота.

Пострадавшим промыли желудок и отправили биоматериал для исследования в бактериологическую лабораторию. Состояние госпитализированных удовлетворительное, они получают соответствующее лечение.

«С повышением температуры воздуха увеличивается риск возникновения пищевого отравления, возможны вспышки острых кишечных инфекционных заболеваний, в том числе пищевых отравлений, с охватом большого числа людей. В связи с этим мы поручили подведомственным учреждениям (территориальным, районным, областным) усилить надзор, особо обращая внимание на пункты общественного питания и торговли, за работой молокоперерабатывающих предприятий», — сказал директор Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Толо Исаков.

В случае выявления грубых санитарных нарушений будут принимать самые жесткие меры, вплоть до приостановления работы данных объектов с наложением административных штрафов и передачей материалов в правоохранительные органы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52368/
просмотров: 320
Версия для печати
Материалы по теме
Отравившиеся дети в Ноокенском районе вновь обращаются за помощью к медикам
Массовое отравление детей зафиксировано в Джалал-Абадской области
Боевики ИГ применили боевой отравляющий газ против американских военных в Ираке
Неизвестным газом отравились школьники в Балыкчи
В Бишкеке два человека отравились домашними консервами
Взрослые и дети отравились на Ошском рынке в Бишкеке
Пять военнослужащих Кыргызстана, пострадавших в ДТП, остаются в реанимации
В ДТП в Кадамджайском районе пострадали 27 военнослужащих
В Иркутске число погибших от отравления «Боярышником» достигло 59
В Иркутске от настойки боярышника погибли 33 человека
Популярные новости
Гражданина Казахстана, сбившего школьника в&nbsp;Бишкеке, отпустили Гражданина Казахстана, сбившего школьника в Бишкеке, отпустили
Мэр Джалал-Абада отказался подчиниться патрульной милиции и&nbsp;уехал. Догнали Мэр Джалал-Абада отказался подчиниться патрульной милиции и уехал. Догнали
В&nbsp;бункере таджикского следователя найдены деньги, золото и&nbsp;драгоценности В бункере таджикского следователя найдены деньги, золото и драгоценности
Установили личность убитого на&nbsp;ГЭС-2 подростка Установили личность убитого на ГЭС-2 подростка
Бизнес
Семья Абсамата Масалиева: Мама была для нас надежной опорой Семья Абсамата Масалиева: Мама была для нас надежной опорой
Абонентам О! приложение Optima24 доступно даже при нулевом балансе Абонентам О! приложение Optima24 доступно даже при нулевом балансе
Темир Сариев передал в&nbsp;дар духовенству Кыргызстана Коран XVIII века Темир Сариев передал в дар духовенству Кыргызстана Коран XVIII века
Huawei реализует твою мечту! Huawei реализует твою мечту!