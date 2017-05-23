Семья из пяти человек отравилась на юге Кыргызстана

Накануне, 22 мая, в инфекционное отделение Кадамджайской территориальной больницы госпитализированы с пищевым отравлением члены одной семьи. Это пять человек (отец, мать и трое детей). Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

Эпидрасследованием установлено, что утром 21 мая житель села Охна Кадамджайского района был на тое, откуда принес домой вареное мясо, которое хранилось в полиэтиленовом пакете. Мясо съели на ужин. 22 мая около 6.00 у всех членов семьи появились боли в животе и рвота.

Пострадавшим промыли желудок и отправили биоматериал для исследования в бактериологическую лабораторию. Состояние госпитализированных удовлетворительное, они получают соответствующее лечение.

«С повышением температуры воздуха увеличивается риск возникновения пищевого отравления, возможны вспышки острых кишечных инфекционных заболеваний, в том числе пищевых отравлений, с охватом большого числа людей. В связи с этим мы поручили подведомственным учреждениям (территориальным, районным, областным) усилить надзор, особо обращая внимание на пункты общественного питания и торговли, за работой молокоперерабатывающих предприятий», — сказал директор Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Толо Исаков.

В случае выявления грубых санитарных нарушений будут принимать самые жесткие меры, вплоть до приостановления работы данных объектов с наложением административных штрафов и передачей материалов в правоохранительные органы.