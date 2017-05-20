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Происшествия

В Ноокене вышли на митинг: требуют найти виновных в драке местной молодежи

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области сегодня на митинг возле здания РОВД вышли местные жители. Как рассказали в милиции ИА «24.kg», собравшиеся требуют найти и наказать виновных в организации массовой драки среди молодежи.

Инцидент между молодыми людьми произошел 18 мая в Ноокене. Драка закончилась поножовщиной. Один из пострадавших госпитализирован. Именно его рдственники требуют привлечь к ответственности виновных. Причина ссоры пока неизвестна.

К протестующим вышли местные чиновники, пообещав объективное расследование, которое проводит милиция.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52267/
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