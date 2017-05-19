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Происшествия

В Ысык-Атинском районе женщина зарезала супруга

В Ысык-Атинском районе женщина зарезала супруга. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 14 мая в дежурную часть ОВД Ысык-Атинского района поступило сообщение о смерти мужчины. На месте происшествия обнаружили тело хозяина дома К.Х., 1963 года рождения, с признаками насильственной смерти.

Судебно-медицинская экспертиза показала: смерть наступила в результате ножевого ранения.

«По предварительным данным, преступление совершено на бытовой почве. Между супругами произошла ссора, переросшая в конфликт. После произошедшего супруга вызвала скорую помощь, но было уже поздно. По полученным данным, супруги проживали вместе примерно год. Также, со слов подозреваемой, они часто ссорились, иногда доходило до рукоприкладства», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемая задержана. Проводятся следственные действия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52233/
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