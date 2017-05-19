Пожилой мужчина из ревности ранил ножом молодого человека

Пожилой мужчина из ревности нанес ножевое ранение молодому человеку. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 17 мая в дежурную часть ОВД Московского района из территориальной больницы сообщили о том, что к ним поступил пациент с ножевым ранением.

Как сообщается, потерпевший — 32-летний житель села Беловодского.

По факту следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 104 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

По подозрению в совершении преступления задержан 60-летний житель Московского района М.А., который на допросе дал признательные показания и указал, что преступление совершил на почве ревности к своей жене, говорится в сообщении.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания ОВД Московского района. Ведется следствие.