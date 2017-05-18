Сход с рельсов восьми вагонов в Кыргызстане произошел по вине железнодорожников

Сход с рельсов восьми вагонов на участке Луговая — Чалдовар произошел по вине железнодорожников. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Кыргызстана.

По ее данным, транспортная прокуратура провела проверку предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» на предмет исполнения требований законодательства о безопасности движения.

Выявлено, что в ноябре 2016 года работники КТЖ установили 521 некачественную шпалу. Однако должностные лица предприятия своевременно не произвели ремонт, и 31 января 2017 года на участке Луговая — Чалдовар произошло крушение восьми вагонов.

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Проверка показала, что на участках Луговая — Рыбачье не охраняется 50 переездов, а на 15 не установлены сигнально-светофорные средства.

Более того, государственное предприятие незаконно предоставляло земельные участки на полосе отвода железной дороги физическим и юридическим лицам, которые занимались предпринимательством.

Отмечено, что предприятие не обеспечило безопасность в железнодорожном вокзальном комплексе «Бишкек-2». Не установлены технические средства для определения и обнаружения взрывчатых веществ, не проводится профилактика незаконного вмешательства в работу железной дороги, не выделяется необходимое финансирование для обеспечения безопасности, отметило ведомство.

По результатам проверки надзорный орган внес акты прокурорского реагирования в адрес ГП «НК «Кыргыз темир жолу», Министерства транспорта и дорог, мэрии Бишкека и Госэкотехинспекции.

Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, внесены исковые заявления в суд о возврате в собственность предприятия земельных участков вдоль железной дороги и демонтаже незаконно возведенных объектов предпринимательства, говорится в сообщении.