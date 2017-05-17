В Кыргызстане раскрыто убийство, совершенное полгода назад

В Кыргызстане раскрыто убийство, совершенное в ноябре 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 8 мая в ущелье Тепши Жайылского района обнаружили закопанное тело неизвестной женщины. Следственный отдел Московского РОВД возбудил уголовное дело. Назначили экспертизы. Личность женщины установили, это жительница Сокулукского района С.М., 1991 года рождения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОВД Московского района совместно с УУР ГУВД Чуйской области задержали 25-летнего А.У. по подозрению в совершении данного преступления. По полученным данным, убийство совершено после ссоры.

Родителям женщины он сообщил, что их дочь уехала за границу на заработки. Родственники несколько раз звонили мужчине, чтобы узнать хоть какие-то новости о дочери, подозревая что-то неладное, и грозили обратиться в милицию.

Задержанному предъявлено обвинение. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Расследует дело следственный отдел ОВД Московского района.

Как сообщили в пресс-службе, опознание женщины было затруднено тем, что ее никто не искал и в списках пропавших она не значилась. В ГУВД Чуйской области просят граждан, у которых пропали родственники, своевременно обращаться в органы внутренних дел.