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Происшествия

В Бишкеке сотрудники Центра семейной медицины присваивали бюджетные деньги

В Бишкеке сотрудники Центра семейной медицины № 18 присваивали бюджетные деньги. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, прокуратурой Октябрьского района города Бишкека возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц данного ЦСМ по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

Установлено, что должностные лица в сговоре с работниками бухгалтерского учета с 2013 по 2017 год открыли счета кассиру ЦСМ К.Д. в банках республики и незаконно ежемесячно перечисляли бюджетные средства в сумме 200 тысяч сомов, которые ими и присваивались.

Кроме того, работникам за счет увеличения коэффициента трудового участия необоснованно выплачено 82 тысячи 100 сомов.

Государству причинен материальный ущерб на 8,9 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51798/
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