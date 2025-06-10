В жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека открыли новый корпус ЦСМ

В жилмассиве «Кок-Жар» на улице Молдокулова открыли новый корпус Центра семейной медицины. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
Корпус представляет собой современное двухэтажное здание с цокольным этажом общей площадью 2 тысячи 607,9 квадратных метра.
- комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала;
- кабинеты врачей, ЭКГ, УЗИ, физиотерапии, стерилизационные, технические и хозяйственные помещения;
- лифт и санитарные узлы;
- станция скорой помощи, рассчитанная на пять автомобилей;
- посеян газон, установлены осветительные прожекторы.
Открытие нового корпуса ЦСМ позволит повысить доступность и качество первичной медицинской помощи для населения столицы.