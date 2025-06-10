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Общество

В жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека открыли новый корпус ЦСМ

В жилмассиве «Кок-Жар» на улице Молдокулова открыли новый корпус Центра семейной медицины. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Корпус представляет собой современное двухэтажное здание с цокольным этажом общей площадью 2 тысячи 607,9 квадратных метра.

В новом учреждении предусмотрены:

  • комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала;
  • кабинеты врачей, ЭКГ, УЗИ, физиотерапии, стерилизационные, технические и хозяйственные помещения;
  • лифт и санитарные узлы;
  • станция скорой помощи, рассчитанная на пять автомобилей;
  • посеян газон, установлены осветительные прожекторы.

Открытие нового корпуса ЦСМ позволит повысить доступность и качество первичной медицинской помощи для населения столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332171/
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