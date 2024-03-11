22:44
USD 89.43
EUR 97.46
RUB 0.99
Общество

Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу

Каждый человек, каким бы здоровым он ни был, вынужден обращаться к врачам. Будь то банальная простуда или серьезные заболевания — крайне важно не заниматься самолечением.

Узнать, к какому ЦСМ приписан, и записаться на прием к семейному врачу можно онлайн или обратившись в регистратуру центра по телефону, или придя в ЦСМ.

1

Как записаться на прием онлайн:

1. Через сайт единого портала цифрового здравоохранения i.med.kg:

— выбрать вкладку «Онлайн-запись на прием к врачу»;

— ввести ПИН и номер телефона;

— выбрать необходимого специалиста, удобную дату и время.

После регистрации необходимо сохранить электронный талон и предъявить его медицинскому регистратору и/или врачу в день приема.

2. Через мобильное приложение Tunduk:

— выбрать раздел «Мое здоровье»;

— выбрать раздел «Онлайн-запись к врачу». Система автоматически отобразит ваши данные;

— выбрать необходимого специалиста, удобную дату и время.

Необходимо сохранить информационный документ и предъявить его медицинскому регистратору и/или врачу в день приема.

3. Мобильное приложение MegaPay:

— выбрать вкладку «Онлайн-запись к врачу» и нажать «Записаться». Доступно для идентифицированных пользователей приложения;

— после подтверждения данных система автоматически отобразит вашу информацию;

— выбрать нужного специалиста, удобную дату и время.

Необходимо сохранить цифровой талон и предъявить его медицинскому регистратору и/или врачу в день приема.

2

Телефоны регистратур ЦСМ Бишкека:

Если нет возможности зарегистрироваться онлайн, можно сделать это по телефону:

ЦСМ № 1 — 0312644542;

ЦСМ № 2 — 0312210357;

ЦСМ № 3 — 0312325232;

ЦСМ № 4 — 0312433907;

ЦСМ № 5 — 0312635123;

ЦСМ № 6 — 0312570284;

ЦСМ № 7 — 0312662044;

ЦСМ № 8 — 0312426962;

ЦСМ № 9 — 0312211732;

ЦСМ № 10 — 0312678274.

3

Экстренная помощь:

Если медицинская помощь нужна срочно, можно позвонить в Центр экстренной медицины: 103 (звонок и вызов бесплатные).

Вызвать частную скорую помощь. Контакты можно найти по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284754/
просмотров: 1703
Версия для печати
Материалы по теме
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Страйкбол, пейнтбол, лазертаг и орбибол в Бишкеке. Площадки, стоимость и адреса
Все схемы движения троллейбусов в Бишкеке
Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены
Что делать, если попал в России в черный список из-за болезни
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Как правильно держать орозо. Ответы на&nbsp;самые часто задаваемые вопросы Как правильно держать орозо. Ответы на самые часто задаваемые вопросы
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Бизнес
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
11 марта, понедельник
22:31
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у команды Люксембурга Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла...
22:21
В Джалал-Абаде задержан мужчина, стрелявший во время движения свадебного кортежа
22:00
Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу
21:44
В Бишкеке пройдет выставка иранского искусства
21:22
Один банк США заинтересован в установлении отношений с финучреждениями КР