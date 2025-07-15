Медицинское сообщество нуждается не в новом витке давления, а в защите, уважении и диалоге с обществом. Об этом заявила главврач ЦСМ №2 Гульнара Ташибекова, опубликовавшая в соцсетях развернутое и эмоциональное обращение к коллегам, пациентам и государственным структурам.

Фото 24.kg. Гульнара Ташибекова

По ее словам, профессия врача, некогда уважаемая и почитаемая, сегодня стала объектом системного недоверия, нападок в прессе и давления со стороны Минздрава, ФОМС, прокуратуры, фармкомпаний и администраторов.

«Они как черные ангелы парят над головами бедных врачей», — образно описывает Гульнара Ташибекова состояние современной системы здравоохранения.

Особое внимание она уделяет теме обвинений в получении взяток и выборе «не тех» лекарств. Она подчеркивает, что многие упреки в адрес врачей касаются их решений по назначению генериков или оригинальных препаратов — при этом без учета медицинской логики и состояния пациента.

«Генерик — это не подделка. Это то же самое лекарство, просто дешевле. Врач выбирает его, чтобы помочь и сэкономить. Его за это обвиняют. Назначит оригинал — скажут, продался. Чем тогда лечить? Советским стрептомицином? Но если пациент не выздоравливает, снова врач виноват. До чего довели врачей?» — пишет она.

Критике подвергается и отношение общества к благодарности врачам, которую некоторые считают коррупцией. Гульнара Ташибекова предлагает вынести этот вопрос в правовое поле — по примеру других стран, где спонсоры поддерживают больницы и обеспечивают врачей достойной оплатой и условиями труда.

«Во все времена врачей благодарили — зерном, утварью, золотом. В некоторых религиях это обязанность. Почему теперь это преступление? Если боитесь коррупции — узаконьте благодарность. Как в Грузии: больницы спонсируются, врачи получают достойную оплату — и нет никакой возни», — отметила она.

Гульнара Ташибекова также раскритиковала «неэтичный маркетинг» и политику фармкомпаний, обвинив их в слабой социальной ответственности:

«Они работают у нас в стране — значит, должны помогать: ремонтировать палаты, дарить аппаратуру, отправлять врачей на обучение. Мы же патриоты. Кроме нас никто нашу страну не построит».

Она считает, что постоянное давление и обвинения ведут к «утечке мозгов» — врачи уезжают в Казахстан, Россию и дальше. А в Кыргызстане, по ее мнению, может не остаться ни корифеев, ни наставников.

В финале врач напоминает: «Врачи — это не чиновники и не продавцы. Их дело — лечить. А за ошибки — да, пусть отвечают. Но с уважением, с пониманием, а не под колпаком и под камерами. Черные ангелы должны исчезнуть».