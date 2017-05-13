В Иссык-Кульской области раскрыли убийство шестимесячной давности

В Иссык-Кульской области Кыргызстана раскрыли убийство шестимесячной давности. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 12 мая в ОВД Каракола поступила информация, что в ноябре 2016 года совершено убийство. Оперативники установили дом, где случилось предполагаемое преступление. В огороде обнаружили закопанное тело мужчины. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Читайте по теме В Кыргызстане в 2017 году число преступлений с участием подростков возросло

40-летняя хозяйки дома пояснила, что в ноябре распивали спиртные напитки ее муж, их знакомый Василий и неизвестный парень, которого все называли Вертолет. Между Василием и незнакомым парнем происходили словесные перепалки. Потом женщина ушла спать. Утром мужчины рассказали ей, что Вертолет ушел. Муж хозяйки умер в январе.

Установлена личность Василия. Им оказался 46-летний ранее судимый за кражу чужого имущества. На первоначальном допросе мужчина признался в убийстве.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС городской милиции. Проводятся следственные мероприятия по установлению причин и мотивов совершенного преступления, уточняется личность убитого.