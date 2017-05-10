В Караколе украли розы, высаженные в центральном сквере

В Караколе украли розы, которые высадили в центральном сквере города. Об этом сообщил ИА «24.kg» директор предприятия озеленения областного центра Улан Ишенбаев.

«В ночь с 9 на 10 мая украли 43 куста роз. В этом году по Караколу планируется посадка шести тысяч роз, но мы еще до конца это не сделали. В данное время высадили 4 тысячи штук, из которых и украли 43 куста. К сожалению, это печально, ведь мы стараемся улучшить озеленение города. Горожане вместо помощи занимаются вандализмом», — заявил директор предприятия.

Он добавил, что «розы купили через тендер, по 68 сомов за куст. Получается, вчера украли 3 тысячи 254 сома. Каждый вечер наши сотрудники по графику охраняют розы с 18.00 до 00.00 ночи. Несмотря на это, воровство продолжается».