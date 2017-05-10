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Происшествия

При взрыве на пиротехническом складе в Мексике погибли дети

Фото REUTERS/Imelda Medina. На месте взрыва склада с пиротехникой

Не менее 14 человек погибли, более 20 получили ранения в Мексике в результате взрыва на складе пиротехники. Об этом сообщил euronews.

Как отмечается, инцидент произошел в городе Сан-Исидо центрального штата Пуэбла вчера. Большую часть погибших составили дети и подростки в возрасте от 4 до 15 лет.

Взрыв произошел во время традиционного шествия, организованного за неделю до праздника в честь святого — покровителя города. В торжествах важную роль играют дети. Во время процессии запустили фейерверки, и одна из ракет угодила в склад, где хранились остальные заряды.

Это не первый подобный случай в Мексике. В декабре 2016 года в результате взрыва и вспыхнувшего пожара сгорел крупнейший в стране рынок фейерверков в муниципалитете Тультепек в штате Мехико. Погибли более 30 человек, десятки получили ранения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51353/
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