Кыргызстанец оказался причастным к убийству девушки в Люберцах

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность 30-летнего гражданина Кыргызстана, временно проживающего в городе Люберцы, к преступлению. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Московской области.

Напомним, утром 20 апреля 2017 года тело 24-летней потерпевшей с признаками удушения было обнаружено в квартире одного из домов по улице Московской города Люберцы. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В ходе допроса подозреваемый признал вину и показал, что потерпевшая ранее ему была знакома, а преступление совершено им в ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков.

Следствие ведет сбор доказательственной базы. В ближайшее время планируется возбудить перед судом ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.