В городе Московске незаконно задержали гражданку Кыргызстана Мадину Эргашеву. Об этом сообщила правозащитник Валентина Чупик.

По ее словам, сегодня около 7.00 сотрудники полиции города Московска пришли в квартиру, где проживает Давронбек Эргашов, не предъявив оснований для проверки и каких-либо документов, забрали его мать — 41-летнюю Мадину Эргашеву — и доставили ее в отделение полиции.

«Ее обвиняют в проживании не по адресу регистрации, что не является правонарушением, поскольку по Закону «О миграционном учете» местом пребывания мигранта может быть как место фактического проживания, так и место работы или учебы, место лечения, а также иное место, по которому мигрант подлежит постановке на миграционный учет. Мадина Эргашева зарегистрирована по месту работы», — пояснила Валентина Чупик.

В Посольстве Кыргызстана в России заявили, что к ним по данному факту пока не обращались, но если сигнал поступит, они проверят данную информацию.