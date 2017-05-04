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Происшествия

В Чуйской области ссора супругов закончилась убийством

В Кеминском районе ссора супругов закончилась убийством. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 2 мая в дежурную часть ОВД Кеминского района поступило сообщение об обнаружении в доме села Кызыл-Суу трупа 57-летнего хозяина дома. На теле мужчины были признаки насильственной смерти.

По предварительным данным, преступление совершено на почве пьяной супружеской ссоры, в результате которой женщина ударила мужа ножом.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению задержана 48-летняя И. Г. и помещена в изолятор временного содержания. Назначены все необходимые экспертизы. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51190/
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