На месте оползня в селе Аюу нашли тела двух девочек

На месте схода оползня в селе Аюу нашли тела двух девочек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

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По ее данным, их обнаружили в 17.40. Тела девочек 2003 и 2007 годов рождения передали родственникам. Поиски остальных погибших продолжаются.

Напомним, утром 29 апреля в селе Аюу Зергерского айыльного аймака Узгенского района Ошской области сошел оползень объемом 200 тысяч кубометров. Он накрыл 11 домов, в семи из которых проживали люди. Погибли 24 человека. 30 апреля удалось найти тела трех погибших. Сегодня нашли еще два тела- четырехлетней девочки и 39-летнего мужчины.