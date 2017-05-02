Начат сбор помощи пострадавшим от оползня в Узгенском районе

Начат сбор помощи пострадавшим от оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области Кыргызстана. Акция организована Обществом Красного Полумесяца. Об этом ИА «24.kg» сообщила PR-менеджер организации в КР Бегимай Асанова.

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По ее данным, все желающие помочь продуктами питания, одеждой и деньгами могут обращаться до 8 мая в офис Красного Полумесяца в городе Оше. Открыт счет для пожертвований и в системе «Элсом» по номеру 0558 08 05 57.

Желающие оказать помощь лично могут обращаться по номеру 0778 81 92 18.